El segundo asalto entre los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón viene con una promesa de ser igual o más candente que el choque del año pasado.

Los finalistas de 2022 se verán esta vez en las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con el primer partido a celebrarse esta noche, domingo, en el Coliseo Rubén Rodríguez.

San Germán llega a la siguiente fase de playoffs con un día de descanso luego de finalizar el viernes una dura serie de cuartos de final contra los Cangrejeros de Santurce en un séptimo y decisivo partido.

Bayamón, por su parte, descansó tres días luego de despachar a los Indios de Mayagüez el pasado miércoles, terminando su serie en cinco partidos.

Los protagonistas del año pasado retornan para la secuela. El dirigente Nelson Colón comanda el núcleo liderado por el armador estelar Ángel Rodríguez junto con Javier Mojica, Jugador Más Valioso de la pasada final, más Benito Santiago, Stephen Thompson Jr. e Ysmael Romero.

Presentes también de la escuadra campeona están los refuerzos Kristian Doolittle y Jacob Wiley.

En el bando atlético, Eddie Casiano está a cargo del “Monstruo Anaranjado”, y dirige a los talentos de Tjader Fernández, José “Money” Rodríguez, Jorge Brian Díaz, Eric Ayala y Josué Erazo.

Perdida la final en seis juegos, Casiano reconoce que tiene al monarca defensor por delante en el intento de volver a la serie de campeonato por segundo año consecutivo.

“Vamos con el equipo campeón. Llevan seis años juntos con dos campeonatos (2020 y 2022). Buen grupo. Tenemos las manos llenas. Así que vamos a prepararnos y meter mano en la serie”, dijo Casiano.

San Germán doblegó 96-75 a Bayamón en el partido inaugural del torneo 2023 en marzo. En aquel entonces, los Atléticos tenían como importados a Norris Cole y Tony Bishop. Bayamón, en cambio, no tenía a Thompson ni a Doolittle.

Los Vaqueros devolvieron la derrota el 5 de junio, 83-73, en el Coliseo Arquelio Torres con Thompson y Doolittle en el equipo. San Germán ya contaba con sus refuerzos principales: el delantero Hollis-Jefferson y el armador Nate Mason Jr., quien solo jugó en la derrota del sexto juego de la final tras una lesión de tobillo sufrida en las semifinales contra Arecibo.

Mason ahora se verá contra Bayamón saludable y en un ritmo envidiable. Frente a Santurce, promedió 28.4 puntos.

Nate Mason Jr. viene de anotar 26 puntos para los Atléticos eliminar a los Cangrejeros en los cuartos de final el pasado viernes. (Alejandro Granadillo)

“Tenemos que defenderlo bien. Es tremendo jugador. Pero, ellos nos tienen que defender también. Tranquilo”, declaró Colón a El Nuevo Día, guardándole respeto al rival de turno.

“San Germán ha sido bien consistente todo el año, un equipo que se conoce bien y tiene una buena conexión. Sabemos que siguen así y es un gran reto. Nosotros vamos a prepararnos bien y hacer lo que mejor hacemos que es jugar un buen baloncesto y confiar en nuestra preparación y en nuestros muchachos. Estamos a solo ocho partidos de lograr nuestra meta que es repetir el título y nos vamos a mantener, enfocados, humildes y con hambre”, agregó.

En duda Hollis-Jefferson y Pelacoco

La interrogante para el inicio de la serie es la salud de Hollis-Jefferson. El estadounidense no jugó los últimos dos partidos frente a Santurce por una lastimadura en la corva, sufrida en el quinto juego.

Casiano no dio seguridad el viernes si su delantero estelar estará en cancha en Bayamón. Will Daniels fue activado como su sustituto.

En la foto, el refuerzo de los Atléticos Rondae Hollis-Jefferson está en duda para iniciar la semifinal en Bayamón. (Miguel Rodriguez)

“Está bien. Creo que mañana (sábado) vemos si está listo o no. Pelacoco (Hernández, pierna) también. No los arriesgué (en el séptimo juego). Pensé que podíamos sacar el juego (sin ellos) y se nos complicó en nuestra cancha. Pudimos sacar el juego grande. Vamos a ver. Will es un tipo de la familia y que hace las cosas en equipo. Es importante tener un jugador como él aquí”, indicó Casiano.

San Germán terminó segundo durante la fase regular en la Sección A con 21-15, mientras que Bayamón finalizó con récord global de 24-12 para liderar la Sección B. Quebradillas encabezó la Sección A con su misma marca de 24-12, pero los Vaqueros quedaron con ventaja de cancha local por el ‘goal average’.