Sochi, Rusia — Alemania fue bendecida por la derecha mágica de Toni Kroos al clavar un tiro libre en el último aliento para vencer este sábado 2-1 a Suecia y mantenerse con vida en el Mundial de Rusia.

Group F suddenly looks a bit different after that late winner...



1) #MEX

2) #GER

3) #SWE

4) #KOR #WorldCup pic.twitter.com/wKprPjF2on