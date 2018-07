Kazán, Rusia — Ni copiando la fórmula del orden y equilibrio “a la europea” le alcanza a Brasil en la Copa del Mundial.

El pentacampeón mundial y último sobreviviente de Sudamérica en Rusia sucumbió 2-1 hoy, viernes, ante Bélgica por los cuartos de final y por cuarta cita seguida quedó eliminado a manos de un seleccionado europeo.

#BEL WIN!



The @BelRedDevils knock Brazil OUT of the #WorldCup to set up a semi-final clash with France! #BRABEL 1-2#WorldCup pic.twitter.com/JDCh46gO4t