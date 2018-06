Moscú - Romelu Lukaku aportó un doblete para compartir la punta de la tabla de goleadores en Rusia, Eden Hazard consiguió también un par de tantos y Bélgica quedó prácticamente instalada en los octavos de final, tras arrollar el sábado 5-2 a Túnez en la Copa del Mundo.

