Moscú - Una miembro del grupo opositor Pussy Riot, conocido por sus acciones de protesta contra el Kremlin, fue condenada hoy a quince días de arresto por invadir ayer el estadio Luzhnikí durante la final del Mundial.

🌄Unos activistas invaden la final del Mundial en Rusia Full screen El grupo de activistas y música punk de Rusia, Pussy Riot, se atribuyó el domingo la responsabilidad por la invasion de cancha que interrumpió la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia. (The Associated Press) Cuatro personas se metieron al campo. En la foto, el croata Dejan Lovren evita el contacto con uno de los intrusos. (The Associated Press) Un personal de seguridad asiste a Dejan Lovren a detener al activista. (The Associated Press) Las cuatro personas ingresaron a la cancha de manera simultánea, ataviadas con lo que parecían uniformes policiales antiguos. (The Associated Press) Antes, un invasor intercambió una palmada con un futbolista francés en el círculo central. (The Associated Press) Pussy Riot afirmó que había organizado la invasión, y emitió en Twitter una lista de exigencias al gobierno ruso. (The Associated Press) Las exigencias incluyeron liberar a los presos políticos, poner fin a los “arrestos ilegales durante las protestas”, y “permitir la competencia política en el país”. (The Associated Press) Su comunicado también aludió al caso de Oleg Sentsov, crítico de la anexión rusa de Crimea a Ucrania en 2014, y que en 2015 fue sentenciado a 20 años de cárcel por conspiración para cometer actos terroristas. (The Associated Press) Pussy Riot ganó fama global con sus provocadoras actuaciones en público y en contra del presidente ruso President Vladimir Putin en 2012. (The Associated Press) Pussy Riot ganó fama global con sus provocadoras actuaciones en público y en contra del presidente ruso President Vladimir Putin en 2012. (The Associated Press)

La joven Veronika Nikúlshina saltó al campo durante la segunda parte del partido entre Francia y Croacia, que terminó con victoria del equipo galo (4-2).

Cuatro miembros de Pussy Riot, tres mujeres y hombre, invadieron el campo vestidos de policías, pero fueron reducidos rápidamente por la policía.

Uno de los jugadores croatas, Dejan Lovren, se tomó muy mal la protesta e intentó retirar el campo a uno de los espontáneos, al que recriminó su acción.

Pussy Riot labró su fama en 2012 cuando dos de sus integrantes fueron condenadas a dos años de cárcel por interpretar una canción punk contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en el principal templo religioso del país, la catedral de Cristo Salvador de Moscú.