Kazán - La Copa del Mundo de Rusia se quedó prematuramente sin su actual monarca.

Alemania, que venía de resucitar al sacarle un agónico triunfo por 2-1 a Suecia en el último suspiro, quedó eliminada en las primeras de cambios el miércoles al caer 2-0 ante Corea del Sur.

Cuando se jugaba tiempo de descuento, Kim Young-won se hizo de una pelota mal rechazada tras un tiro de esquina y fusiló a Manuel Neuer, aunque el árbitro asistente levantó la bandera del fuera de lugar. La jugada fue al videoarbitraje y se convalidó el tanto.

Seguidamente un contragolpe que encontró solo al capitán Son Heung-min fue más que suficiente para que el delantero, con la puerta sola porque Neuer estaba adelantado, solo la empujara para el segundo y sentenciar la caída del monarca.

Alemania corre la misma suerte de España hace cuatro años, cuando la selección campeona en Sudáfrica 2010 no pudo sortear la primera ronda del Mundial de Brasil.

Es la primera vez que Alemania no sortea la primera ronda de un Mundial desde 1938.

“Es muy, muy difícil expresarlo en palabras. Creímos que hasta el final del partido, incluso cuando estábamos abajo 1-0, podríamos darle la vuelta”, dijo el defensor Mats Hummels.

“Merecíamos ser eliminados”, señaló el entrenador de Alemania, Joachim Loew. "Para nosotros, esto es una gran decepción. Pero tenemos jugadores jóvenes que son talentosos y tienen el potencial para seguir adelante. Le sucedió a otras naciones antes, necesitamos sacar las conclusiones correctas de lo que ha pasado”.