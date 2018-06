Entre los cientos de jugadores activos en la Copa Mundial de la FIFA, hay uno que puede enlazar su trayectoria deportiva con Puerto Rico.

Se trata del defensa costarricense Kendall Waston, quien en el 2010 jugó con el Bayamón Fútbol Club a modo de préstamo durante la Copa de Clubes del Caribe. Waston, de 30 años, actualmente milita con los Whitecaps de Vancouver en la Major League Soccer. Es uno de los grandes referentes del club canadiense y su actual capitán.

Su estadía con el Bayamón FC se dio tras ser solicitado por el entonces entrenador del club bayamonés, el también costarricense Jeaustin Campos. Waston militaba con el Deportivo Saprissa de Costa Rica, donde no estaba gozando de muchos minutos. La Copa del Caribe representaba una oportunidad para el Bayamón FC de clasificarse a la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Me acuerdo que había un grupo muy lindo y humilde donde todos estaban trabajando muy fuertes para lograr sus sueños y el sueño que era clasificar por primera vez a la Liga de Campeones”, recordó Waston en declaraciones escritas.

Waston, de inmediatamente, aportó a la causa del Bayamón FC y anotó un total de cinco goles en el torneo. Junto con otro jugador tico, César Elizondo, el Bayamón FC logró clasificarse a la fase final de la copa caribeña, acompañando también a los Puerto Rico Islanders.

En esa ronda final, el Bayamón FC perdió contra los Islanders por 3-0 y ante el San Juan Jabloteh de Trinidad y Tobago por 4-1. No obstante, se apuntaron un triunfo en su último juego, 3-1, sobre el Joe Public, campeón de Trinidad y Tobago. Waston anotó en ese juego, el que resultó ser su último en el uniforme del Bayamón FC.

Waston en acción en Puerto Rico. (GFR Media)

“La experiencia que me llevo de Bayamón FC es que no importa donde estés, siempre hay que dar lo mejor. Estuvimos a punto de lograr algo histórico para el club. Entonces me voy con muchos sentimientos positivos.” dijo el defensa costarricense.

Tras su salida de Bayamón, Waston estuvo en préstamo en otros clubes costarricenses como la Universidad de Costa Rica y el Pérez Zeledón. En el 2014 se muda a Vancouver, donde finalmente se ha establecido. Desde el 2013 milita con la selección de Costa Rica, pero no pudo hacer el corte final para el Mundial de Brasil 2014.

Pero se convirtió en una pieza clave en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, e incluso marcó un importante gol ante Honduras que le dio a Costa Rica su clasificación a este Mundial.

“Con la Selección Nacional gracias a Dios he tenido momentos muy bonitos y otros donde he tenido que trabajar el doble.” dijo el defensa.

“El gol ya al final contra Honduras que fue algo espectacular para mí porque significó que nos ayudó a obtener el pase al Mundial. Para mi es algo que siempre va a estar en mi mente, siempre lo voy a llevar en el fondo de mi corazón porque fue algo histórico y de la manera en que sucedió todo. Para mí es un sueño hecho realidad gracias a Dios estar aquí en el Mundial y ojalá tenga la oportunidad de jugar y que Costa Rica pueda volver a hacer historia.”

Waston no vio acción en el debut de Costa Rica el domingo ante Serbia, una derrota por 1-0. Los ticos vuelven al terreno de juego el viernes contra Brasil a las 3:00 p.m., y cierran el Grupo E el miércoles ante Suiza.