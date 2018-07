Turín, Italia - El portugués Cristiano Ronaldo, presentado este lunes como nuevo jugador del Juventus Turín, al que llega procedente del Real Madrid, ha considerado que salir del club madridista para ir al juventino "no es un paso atrás, siempre es adelante".

"No diría que es un paso atrás, siempre es adelante. (Juventus) Es un equipo para ganar, ha ganado las siete últimas ligas italianas, ha estado últimamente en dos finales de 'Champions'. Espero llevar al Juventus al nivel más alto", dijo Cristiano Ronaldo, durante la rueda de prensa de su presentación.

Cristiano Ronaldo, además, dijo con cierta ironía que la del Juventus era la única oferta que había recibido, y consideró como "un momento especial" los aplausos recibidos por la afición juventina cuando marcó de chilena el gol en Liga Campeones con el Real Madrid.

Ronaldo habló en un evento organizado en la sala Gianni y Umberto Agnelli del Allianz Stadium, la más grande y lujosa del coliseo turinés, al que acudieron su madre, su novia, su hijo y su representante, Jorge Mendes.

El luso fichó por el Juventus a cambio de $131 millones tras dejar al Real Madrid y explicó que llega a Turín con ganas de demostrar que es un jugador top.

"Estoy muy concentrado y motivado para poder demostrar a los italianos que soy un jugador top. Pienso que no tengo que demostrar nada a nadie porque los numeros no engañan, pero tengo ambición y me encantan los desafíos", aseguró.

"Después de hacer historia tanto en el Manchester como en el Madrid, también quiero hacerla aquí", agregó el delantero portugués, que firmó este lunes un contrato de cuatro años a cambio de 31 millones de euros netos por temporada.

El luso se acordó de la ovación que le dedicó la hinchada turinesa en los cuartos de final de la Liga de Campeones, cuando el Allianz Stadium le aplaudió tras firmar un golazo de chilena que encarriló el 3-0 final para el Madrid.

"Fue un momento bonito, especial, espectacular. Ser recibido de esa manera es bonito, da motivación. Gracias por la recepción e intentaré dar una respuesta en el campo. Muchas gracias, 'grazie mille'", dijo, concluyendo con un agradecimiento en italiano.

Tras marcar 451 goles en 438 partidos con el Real Madrid, Cristiano llega a Turín con ganas de marcar la diferencia en una de las ligas más tácticas del mundo.

"Sé que es una liga muy táctica, pero me gustar probar nuevas cosas. Nunca nada fue fácil en mi carrera. No conseguí nada estando sentado en casa. Tengo confianza en mi fútbol, en mis compañeros del Juventus. (...) Sé que es un retodifícil, pero estoy preparado", declaró.

Una de las principales peticiones que recibió Cristiano este lunes por parte de la hinchada es ayudar al Juventus a conquistar una Liga de Campeones, un trofeo que Ronaldo ganó cinco veces en su carrera.

"Nunca en mi carrera pensé ganar dos o tres 'Champions', y van cinco. Sinceramente no es una obsesión (la Copa de Europa), pero mi ambición siempre es ganar. Era difícil hacerlo en Manchester, en Madrid, ¿por qué aquí no? (debería ganarla)", aseguró.

Al acabar la rueda de prensa, Cristiano enseñó a los más de 200 periodistas presentes la camiseta número 7 y se tomó fotos oficiales junto al presidente, Andrea Agnelli, y al director deportivo, Fabio Paratici.