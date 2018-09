Roma - Todo fue cuestión de que llegara el primer tanto para que Cristiano Ronaldo recuperara sus superpoderes goleadores.

El astro portugués demoró 320 minutos en marcar por primera vez con la Juventus en la Serie A italiana, pero lo logró de la forma más sencilla: empujando simplemente el balón hacia las redes. Cristiano terminó aportando un doblete y los Bianconeri superaron el domingo 2-1 a Sassuolo.

.@Cristiano with his first TWO goals with Juventus ???? pic.twitter.com/wWfySARDsR