Cristiano Ronaldo negó las acusaciones de que abusó de una mujer al afirmar el miércoles que tiene la “consciencia tranquila” mientras aguarda las conclusiones de una investigación.

El futbolista de 33 años ha sido acusado de violación por Kathryn Mayorga. La mujer asegura que el astro portugués la violó en Las Vegas in 2009.

Cristiano respondió con un video en Instagram poco después que se radicara una demanda civil en el estado de Nevada la semana pasada, tildándolo como “noticias falsas”.

El miércoles, Cristiano publicó mensajes en su cuenta de Twitter tanto en portugués como en inglés.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.