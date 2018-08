Verona— Cristiano Ronaldo tuvo que depender de sus compañeros para un debut triunfal con Juventus.

Los miles de hinchas que se trasladaron a la ciudad medieval de Verona fueron testigos de unos de las inusuales ocasiones cuando el astro portugués no pudo anotar un gol. Pero los reinantes campeones de la Serie A remontaron para vencer como visitantes 3-2 al Chievo de Verona.

"Cristiano Ronaldo hizo un buen partido. Tuvo varios remates a puerta. Hoy no pudo escrito porque claramente estaba escrito en alguna parte que no podría anotar”, dijo sonriente el técnico juventino Massimiliano Allegri with a smile.

El cinco veces ganador del Balón de Oro marcó en sus dos partidos de pretemporada con la Juve tras su sorpresivo traspaso por 112 millones de euros (131.5 millones de dólares) del Real Madrid, pero no pudo remecer las redes en su debut oficial en el fútbol italiano.

Federico Bernardeschi se encargó de rescatar a la Juve con su gol en los descuentos. Los Bianconeri dieron así el primero paso en su intento por conseguir su octavo título de liga consecutivo.

Cristiano no pareció quedar irritado por no anotar. El delantero de 33 años lució relajado tras el partido y, si bien no se detuvo para dar declaraciones a la prensa, respondió con una sonrisa y el gesto de los pulgares arriba cuando le preguntaron cómo se sintió en su debut.

El estreno en casa será la próxima semana ante Lazio y la victoria en Verona dejó algunos indicios alentadores para la Vecchi Signora.

Cristiano y Douglas Costa se entendieron bien, notablemente a los 18 minutos cuando su disparo rozó el poste tras recibir un balón del brasileño.

Con la cuenta 2-2, Cristiano estuvo a punto de anotar el decisivo, pero el arquero Stefano Sorrentino se lanzó bien para parar su tiro libre.

"Anduvo bien en sus movimientos, pero los compañeros no le hicieron llegar más balones”, comentó Allegri. “Es un futbolista distinto. Se ha integrado al equipo como si nada”.

Juventus se adelantó cuando apenas habían transcurrido 162 segundos, capitalizando el mal despeje de Chievo de un tiro libre. Sami Khedira se encontró con el balón y remató para la madrugadora ventaja.

Luego que los bianconeri malograron varias ocasiones para aumentar la diferencia, el delantero polaco Mariusz Stepinski igualó para los locales con un cabezazo a los 38 y Emanuele Giaccherini transformó un penal a los 56 tras ser derribado por el lateral portugués Joao Cancelo.

Juventus igualó a los 75 mediante un cabezazo de Leonardo Bonucci tras un tiro de esquina. El defensor volvió al club de Turín tras una temporada con el Milan. La acción fue acreditada como un autogol del zaguero de Chievo Mattia Bani.

Carlo Ancelotti debutó con el pie derecho en su retorno al fútbol italiano cuando su Napoli revirtió el marcador para salir airoso 2-1 en su visita a Lazio.

Ciro Immobile puso en ventaja a Lazio, pero el polaco Arkadiusz Milik niveló en los descuentos del primer tiempo y Lorenzo Insigne anotó el gol decisivo a los 59.

Ancelotti, de 58 años, reemplazó a Maurizio Sarri en Napoli, segundo la pasada temporada, cuatro puntos detrás de Juventus. Ancelotti no había dirigido en Italia desde que dejó al Milan en 2009 tras conseguir varios títulos con los rossoneri, incluyendo dos Ligas de Campeones.