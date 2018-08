Turín— El astro portugués Cristiano Ronaldo llegó a su primera práctica como jugador de Juventus.

Aproximadamente 200 aficionados recibieron al cinco veces ganador del Balón de Oro en la sede de los entrenamientos del club italiano el lunes por la tarde.

