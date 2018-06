El mediocampista Manuel Lanzini sufrió la rotura de un ligamento en la rodilla derecha, lo que lo descarta de la selección de Argentina para la Copa Mundial de Fútbol que comienza el próximo jueves, 14 de junio.

Lanzini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante un entrenamiento este viernes en Barcelona, España, según informó la selección en su cuenta de Twitter.

La Selección le dedicó otro mensaje al jugador al que le envió fuerza en este duro momento de su carrera, en el que publicó una imagen del mediocampista en acción.

Argentina se enfrenta a Islandia el sábado 16 de junio en Moscú para su primer partido del Mundial.

Se esperaba que Lanzini, de 25 años y jugador del club inglés West Ham, fuera uno de los titulares elegidos por el técnico Jorge Sampaoli.

El West Ham, que sumó hace tres años al argentino nacido el 15 de febrero de 1993, también le envió un mensaje de apoyo a través de su cuenta en Twitter: “Recupérate pronto Manu". En 27 partidos en ese club, el joven que se formó en el equipo River Plate de Argentina, había jugado 2,049 minutos y realizado 1,214 pases, según el sitio web oficial.

La solidaridad con el jugador no tardó en llegar y fueron varios colegas, entre ellos, Marke Noble, que juega en el mismo equipo, le dijo: “Te quiero pequeñito. Sé cuánto significaba para ti jugar con Argentina en esta copa. Sé fuerte".

