Lionel Messi resplandeció con dos goles en el estadio Wembley, donde el Barcelona se complicó la vida momentáneamente pero triunfó. Neymar hizo lo que quiso durante un encuentro en que el París Saint-Germain propinó una goleada de escándalo.

¿Y Mohamed Salah? Simplemente careció de la chispa que necesitaba el Liverpool.

Además de su doblete, Messi ayudó en la gestación de los otros dos tantos, con pases de precisión milimétrica, y estrelló un par de tiros en los postes. El Barcelona doblegó el miércoles 4-2 al Tottenham, para hilar su segundo triunfo en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

