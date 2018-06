Krasnodar, Rusia - La Federación Española de Fútbol destituyó al técnico de la selección Julen Lopetegui el miércoles, a un día de que se inaugure el Mundial y a dos de que el equipo debute dentro del certamen en Rusia, enfrentando a Portugal.

El despido ocurre un día después de que el Real Madrid anunció que Lopetegui asumiría como su nuevo técnico luego de la Copa del Mundo.

Luis Rubiales, presidente de la Federación, dio cuenta de la destitución y reconoció que ésta no representa una solución idónea para el equipo nacional. Sin embargo, afirmó que era la única alternativa, luego que el anuncio del Madrid tomó por sorpresa a la Federación.

“La selección es el equipo de todos los españoles, y hay decisiones que estamos obligados a tomar en cuestión de unos valores”, recalcó el dirigente. “Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, una negociación legítima, pero que ha ocurrido sin ninguna información a la federación”.

El dirigente consideró que había necesidad de enviar un “mensaje claro”, de que todos los integrantes de la selección deben “cumplir la forma de actuar” que contempla la Federación.

Los rumores sobre el inminente despido comenzaron a correr desde el comienzo de la jornada. Una conferencia de prensa ordinaria, prevista por Lopetegui para hablar de las expectativas españolas en la Copa del Mundo, se fue posponiendo desde la mañana.

Cuando el encuentro con los periodistas se llevó a cabo, quien lo encabezó fue Rubiales, para confirmar la destitución.

Horas después de la rueda de prensa, Rubiales informó que Fernando Hierro reemplazará a Lopetegui. Hierro, de 50 años, jugó para la selección nacional, fue capitán del Real Madrid, fue director deportivo de la Federación y se encontraba ya en Rusia con la “Roja”.

La Federación informó asimismo que Lopetegui no hablará con la prensa sino a su regreso a España.

España forma parte del Grupo B, en el que además de Portugal están incluidos Marruecos e Irán. El dueloentre las dos selecciones ibéricas se llevará a cabo en Sochi.

Rubiales, quien asumió el cargo recién el mes pasado, se mostró particularmente indignado por el hecho de que la Federación fuera sorprendida con la guardia baja por el anuncio del Real Madrid.

“Me enteré cinco minutos antes, por una llamada, tampoco quiero entrar en más detalles y lo que sí pedí es que no se hiciera nada... que me cogía un avión y me volvía de Moscú (a Krasnodar, base de la selección)”, relató. “Sabéis que hemos faltado a nuestra obligación de tener que votar (el miércoles) por la sede para el próximo Mundial por estar aquí, porque este tema es más importante para todos los españoles, que amamos el fútbol, pero bueno, a los cinco minutos vi ya en la prensa y tuvimos que reaccionar también”.

El nombre de Lopetegui no se había mencionado en la prensa española como uno de los aspirantes a dirigir al Madrid, cuyo entrenador Zinedine Zidane renunció el mes pasado tras conquistar la Liga de Campeones.

También en mayo, Lopetegui llegó a un acuerdo para extender hasta 2020 su contrato con la selección.

Tras el anuncio del Madrid, comenzaron a surgir cuestionamientos en la prensa sobre el compromiso de Lopetegui con la selección española.

“Sé que es una situación muy difícil y sé que haga lo que haga.... va a haber críticas, lo tengo asumido. Pero repito, los valores de la federación los pone la propia federación”, enfatizó Rubiales. “Estoy convencido de que a Julen le hubiera gustado que las cosas se hayan hecho de otra manera, pero lamentablemente se han hecho así”.

Lopetegui, de 51 años, asumió el cargo como reemplazo de Vicente del Bosque tras la Eurocopa de 2016. Se le atribuye el mérito de revivir a un equipo que parecía en decadencia luego de una época dorada que incluyó los títulos continentales de 2008 y 2012, así como la histórica coronación en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Mediante una combinación adecuada de talento joven y experiencia, Lopetegui logró que España cerrara invicta su eliminatoria mundialista de 20 partidos. La “Roja” se clasificó con tranquilidad en un grupo que incluía también a Italia.

El técnico estuvo a cargo de las selecciones sub19 y sub21 a comienzos de esta década, y conquistó cetros europeos en esas categorías.

En cambio, tuvo un paso fugaz por el Porto, el único club de prestigio al que ha dirigido. Fue despedido tras no conseguir un solo título durante casi dos años de gestión.