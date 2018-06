La celebración por la histórica victoria de la selección de México sobre el campeón defensor Alemania en la Copa Mundial de Rusia fue tan inmensa hizo temblar la tierra en Ciudad de México.

Según la Red de monitoreo sísmico, análisis e investigación geológica, el festejo por el gol de Hirving Lozano en el minuto 35 activó dos sensores sísmicos en la capital mexicana, ciudad que tiene una población de 9 millones de personas.

"El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32", escribió la agencia en su cuenta de Twitter.

México venció por primera vez en su historia en una competición oficial de la máxima categoría.

Alemania, el campeón reinante, había ganado sus últimos siete partidos iniciales en un Mundial, los últimos cuatro con una pizarra combinada de 20-2.

México vuelve a jugar el sábado contra Corea del Sur en la acción del grupo F.