Moscú - El motor del avión que conducía a la selección de Arabia Saudí que participa en el Mundial 2018 se incendió poco antes del aterrizaje en la ciudad de Rostov del Don, sin que el percance dejara lesionados, confirmaron el martes autoridades rusas.

La Agencia Federal Rusa para el Tráfico Aéreo informó en un comunicado que el Airbus que se dirigía de San Petersburgo a Rostov aterrizó sin mayores problemas el lunes por la noche. Añadió que no se requirieron procedimientos de emergencia.

Al aterrizar, los dos motores del avión funcionaban, y los pasajeros descendieron normalmente, aseveró la agencia. Se abrió una investigación sobre el caso.

Rossiya Airlines, la empresa operadora del vuelo, informó que la falla fue ocasionada probablemente por el impacto de un ave contra el motor del avión.

“El A319 aterrizó utilizando ambos motores. La seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida. El avión aterrizó normalmente y el aeropuerto no tuvo que declarar un estado de emergencia”, informó Rossiya en un comunicado.

Arabia Saudí enfrenta el miércoles a Uruguay en Rostov.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudí había emitido en Twitter un comunicado a fin de “garantizar a todos” que los seleccionados se encontraban bien, tras el problema. Asimismo, la selección difundió fotos de los jugadores, supuestamente en el momento en que salían sonrientes del avión.

