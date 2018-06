Moscú - Norteamérica albergará la Copa del Mundo de 2026, luego que los miembros de la FIFA se inclinaron por la seguridad financiera y el aparato organizativo de la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá sobre las arriesgadas propuestas de Marruecos para el primer torneo que disputarán 48 selecciones.

La máxima cita del fútbol se escenificará en tres países distintos del hemisferio norte tras obtener 134 votos sobre los 65 de Marruecos en el Congreso de la FIFA en Moscú el miércoles.

Puerto Rico figuró entre los miembros de la FIFA que se abstuvieron de votar por recomendación del organismo, ante un potencial conflicto de intereses.

El voto de las federaciones nacionales fue en público, en contraste al hermetismo que acompañó al proceso de 2010, cuando los directivos de la FIFA otorgaron las sedes respectivas de los torneos de 2018 y 2022 a Rusia y Catar.

Estados Unidos, cuyo anterior Mundial fue en 1994, albergará 60 de los 80 partidos en 2026, en un torneo que será ensanchado con 16 equipos adicionales en la competición. México y Canadá tendrán 10 partidos cada uno. Toda la actividad se concentrará en Estados Unidos a partir de los cuartos de final.

“Muchísimas gracias por este honor increíble”, recalcó Carlos Cordeiro, presidente de la federación de Estados Unidos. “El fútbol es el gran ganador hoy... Será un privilegio organizar el Mundial de 2026”.

México será el único país del mundo en haber albergado partidos de tres mundiales distintos. Fue anfitrión en solitario en 1970 y 1986.

"Los mexicanos tenemos mucha pasión por el fútbol, nos gusta involucrarnos en las copas del mundo”, afirmó el presidente de la federación mexicana, Decio de María. “Nos gusta tomar parte en los festivales. Van a llegar más y seguirán llegando más”.

Además, el Estadio Azteca apunta para ser escenario de un Mundial por tercera ocasión.

“Al Azteca hay que darle un ramo de flores”, resaltó de María. “Es el abuelo y será su tercer mundial y tercer inauguración. A los abuelos hay que respetarlos, hay que consentirlos y hay que aplaudirlos".

Canadá será sede del Mundial masculino por primera ocasión.

El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó su beneplácito: “Estados Unidos, junto a México y Canadá, acaban de conseguir el Mundial. Felicidades - ¡fruto de mucho trabajo!"

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work!