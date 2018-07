Moscú — Es cierto, Neymar sorteó una ronda más que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero se marcha de su segundo Mundial con una amargura más atosigante.

En esta Copa del Mundo tan cruel para las grandes luminarias del fútbol, el astro brasileño debe saber que ha dejado escapar una oportunidad única para sacudir la jerarquía.

Después de todo, Messi y Cristiano pueden justificar sus prematuras salidas y atribuirlas a que en Rusia estuvieron huérfanos de una estructura colectiva que los potencie.

Caso contrario, Neymar tenía a su alrededor a un elenco más compacto y con una identidad establecida.

El jugador del Paris Saint Germain abandonó el estadio de Kazán sin decir ni pío tras la derrota 2-1 ante Bélgica, eclipsado por Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Eden Hazard.

Recuperó la voz el sábado con un mensaje en Instagram, donde tiene una cuenta con 99 millones de seguidores.

“Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera, el dolor es muy grande porque sabíamos que podíamos llegar, que teníamos condiciones de llegar más allá, de hacer historia, pero no fue esta vez”, escribió en la red social.

“Es difícil encontrar fuerzas para volver a jugar al fútbol, pero estoy seguro que Dios me ayudará”, añadió.

Rusia 2018 nunca fue amable con Neymar. Llegó al torneo con lo justo tras la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en febrero y que precisó de una cirugía.

En 450 minutos, anotó un par de goles y dio una asistencia. En la cancha, Philippe Coutinho fue el mejor jugador de Brasil.

Neymar dio más de qué hablar por otras facetas que por sus goles y jugadas de fantasía.

_El videoarbitraje fue aplicado para anularle un penal ante Costa Rica al tirarse tras un mínimo toque de Giancarlo González. Ese fue el partido en el que, tras una sufrida victoria conseguida con goles en los descuentos, se puso a llorar a lágrima viva en el césped del estadio de San Petersburgo.

_En otro partido, contra Serbia, rodó una infinidad de veces a un costado de la cancha del estadio Spartak de Moscú por otro leve contacto, en este caso con Adem Ljajic.

_Fue el mandamás en las redes sociales, con memes que se hicieron virales. Por ejemplo, una cadena de pollo frito en Sudáfrica aprovechó la imagen del delantero dándose vueltas por el piso hasta llegar a un puesto de venta. También surgieron burlas por sus cambios de peinado para cada partido.

_Se escribió de sobra sobre sus capacidades teatrales al simular faltas y se sondeó con precisión el tiempo que pasó regado en el piso.

Con su técnico Tite a la cabeza, sus defensores argumentaron que fue objeto de fuertes entradas, lo cual se refleja en las 26 faltas que recibió. Fue el jugador con más infracciones cometidas en su contra, cinco más que Hazard.

“Neymar tuvo una buena evolución. Estuvo por encima de lo que pensábamos”, destacó Tite.

Sus rivales se deleitaron con el fracaso brasileño, como el volante mexicano Andrés Guardado.

Tomando el guante luego que Neymar dijo que los mexicanos “hablaron demasiado antes del partido y se fueron para casa” tras vencerles en los octavos, Guardado apuró a saldar cuentas en su Instagram al término del Brasil-Bélgica con una irónica pregunta: “¿Y ahora quién se va para casa?".

