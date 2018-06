Sochi - "Le pregunté a mis familiares si querían acompañarme durante el Mundial de Rusia, la mitad me dijo que sí", relató hoy el portero titular de la selección de Australia, Mathew Ryan, al explicar la presencia de 27 personas, desde el abuelo de alrededor de 70 años hasta un primo de 3.

"La idea es que la presencia de Australia en el Mundial se convierta en una gran experiencia. Estoy agradecido con el fútbol por ofrecerme esta oportunidad, aunque mi cuenta bancaria quedará afectada", dijo con humor el guardameta que milita en el Brighton Hove Albión inglés.

Admitió que a los compromisos internacionales con su selección suele viajar en compañía de su madre y su hermana, pero entendió que el Mundial es un acontecimiento especial.

"Yo les he pagado el viaje, pero me parece importante la experiencia que están teniendo todos ellos, y no tengo planes de que nos vayamos temprano", dijo al aludir a la clasificación que busca mañana Australia en un partido que deben ganar a la eliminada selección de Perú.