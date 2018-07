Moscú — La final de un Mundial más prolífica en goles desde 1966 dejó a la edición de Rusia a solo dos tantos del récord para el formato de 32 equipos.

El triunfo de Francia por 4-2 ante Croacia el domingo dejó la cuenta de goles en 169, dos menos que el récord de 171 en los torneos de 2014 y 1998.

🌄Francia celebra la reconquista de la Copa Mundial Full screen Francia conquistó su segunda Copa del Mundo al vencer el domingo 4-2 a Croacia en una final exuberante en goles. (The Associated Press) Francia se proclamó campeona por segunda ocasión tras hacerlo como anfitriona hace 20 años, cuando venció a Brasil con una gran actuación de Zinedine Zidane. (The Associated Press) Corentin Tolisso alza el cotizado trofeo. (The Associated Press) Paul Pogba suspira con la Copa Mundial en sus manos. (The Associated Press) Antoine Griezmann posa con el trofeo y su hijo en brazos. (The Associated Press) Benjamin Mendy se lanza al césped mojado con el trofeo en mano. (The Associated Press) Kylian Mbappé fue nombrado como el Mejor Jugador Juvenil del torneo. Tiene 19 años. (The Associated Press) Didier Deschamps logró convertirse en el tercer hombre en ganar la copa como jugador y técnico, emulando al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer. (The Associated Press) Croacia fue la nación más pequeña en población en disputar la final de un Mundial desde la consagración de Uruguay en Brasil 1950. (The Associated Press) La presidente de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, le da palabra de aliento a Luka Modric, quien fue nombrado como el Mejor Jugador del torneo. (The Associated Press) Les Bleus dieron los zarpazos finales mediantes las brillantes definiciones de Pogba y Mbappé (foto), a los 59 y 65. (The Associated Press) Les Bleus dieron los zarpazos finales mediantes las brillantes definiciones de Pogba (foto) y Mbappé, su ascendente estrella juvenil de 19 años, a los 59 y 65. (The Associated Press) A los 38, Griezmann restableció la ventaja francesa con un penal que fue señalado tras el primer uso del VAR en una final mundialista. (The Associated Press) Ivan Perisic lo empató diez minutos después con un zurdazo. (The Associated Press) Francia se adelantó con el autogol de Mandzukic a los 18 tras desviar a su propia puerta un tiro libre cobrado por Griezmann. (The Associated Press)

La cifra promedio de goles por partido en Rusia fue de 2.64.

Fue la final con más anotaciones desde que Inglaterra venció 4-2 a Alemania en un alargue en 1966.

Los goles regresaron en el tiempo reglamentario de una final del Mundial. Las dos previas acabaron 0-0 tras los 90 minutos antes de definirse con dianas en la agonía de los alargues.