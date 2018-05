Kiev- Un majestuoso gol de chilena de Gareth Bale encaminó el sábado al Real Madrid a su tercer título consecutivo en la Liga de Campeones al vencer 3-1 a un Liverpool que naufragó por culpa de dos garrafales de su arquero y la baja por lesión de Mohamed Salah.

El club español se convirtió en el primero que gana tres veces seguidas la Copa de Europa desde el Bayern Múnich en 1976. El Madrid también extendió a 13 su récord de títulos en el máximo torneo del continente a nivel de clubes.

Poco después de ingresar al césped del Estadio Olímpico de Kiev, Bale se elevó por los aires para prender el centro de Marcelo, a los 64 minutos.

Un gol que quedará estampado para siempre en la historia del fútbol europeo. El jugador galés emuló la misma definición que esculpió su compañero Cristiano Ronaldo en los cuartos de final ante Juventus.

Tampoco se olvidarán los dos errores del arquero de Liverpool, para regalarle dos goles el Madrid, anotados por Karim Benzema y Bale.

El primer tiempo acabó sin goles y con Salah retirándose de la cancha a la media hora, con lágrimas en los ojos. El delantero egipcio se lesionó el hombro derecho tras un forcejeo con el capitán madridista Sergio Ramos.

