Samara, Rusia - Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, que logró el pase a las semifinales del Mundial de Rusia 2018 tras derrotar este sábado a Suecia (0-2), manifestó en el Samara Arena que "aún no" han "escrito el último artículo en este torneo".

"Hablamos con nuestros jugadores de que nuestra meta era quedarnos una semana aquí en Rusia; ahora nos quedan dos partidos y depende de ellos el nivel que estos tengan", indicó Southgate, de 47 años y seleccionador inglés desde hace dos.

"Para mí ya es un honor simplemente ser el seleccionador de Inglaterra", respondió Southgate cuando se le preguntó si estaba orgulloso de ser el tercer técnico de toda la historia de Inglaterra en llevarla a una semifinal en un Mundial.

"Estamos creciendo aún, sabemos dónde estamos. Todo el mundo está trabajando duro; y hay jugadores que no están teniendo muchos minutos que están aportando mucho a este equipo. Para superar los dos partidos que hemos superado esta semana necesitábamos eso", indicó el seleccionador de Inglaterra, que el miércoles se medirá en Moscú al ganador del choque entre Rusia y Croacia de este sábado en Sochi.

"Nosotros no tenemos a grandes estrellas en nuestro equipo, pero tenemos un grupo importante de jugadores jóvenes. Hoy era una gran oportunidad de hacer algo grande para nosotros; y no queríamos desaprovechar la oportunidad", explicó el seleccionador del equipo de los "Tres Leones".

"Ahora estamos en una semifinal, en la que van a participar algunos chicos jóvenes que aún no están ni siquiera del todo establecidos en sus propios clubs, pero que tienen un gran orgullo y que tienen una gran mentalidad de solidaridad para con el grupo", indicó.

"Suecia nos hizo un partido muy difícil, pero tuvimos el coraje suficiente de afrontar la situación. Los conocemos ya desde hace cuatro años, cuando nos enfrentamos a ellos en el sub'21, cuando ganaron a Portugal en la final", dijo.

"Algunos de esos jugadores están ahora en la absoluta. Que es un gran equipo, muy fuertes como colectivo, un equipo al que es muy difícil jugarle", añadió.

"Somos unos privilegiados por poder representar a nuestro país en un Mundial y estamos muy orgullosos de poder hacerlo y conectar a todos en Inglaterra a través del fútbol", dijo Southgate tras batir a Suecia este sábado en Samara.

"Me imagino que ahora habrá una gran fiesta en casa. La nuestra no lo será esta noche", advirtió, no obstante, el seleccionador inglés.

"Ahora estamos entre los cuatro mejores del mundo, pero creo que aún nos quedan cosas por demostrar, porque creo que estamos progresando bien", opinó Southgate, que valoró la actuación de su portero, Jordan Pickford, que tuvo una gran actuación que le acabó sirviendo para ser elegido mejor jugador del partido.

"Para mí, es el prototipo de portero moderno, que sabe jugar con el pie, que es como se juega ahora. Es muy rápido y ha hecho grandes paradas hoy. Necesitamos porteros así", dijo Southgate, que durante su rueda de prensa también se acordó de Joe Hart, 'sacrificado' por él antes del Mundial.

"Esto es el fruto del trabajo de muchas personas y de distintos departamentos. Y de jugadores que no están aquí. Nosotros no estaríamos aquí sin las grandes paradas que hizo Joe Hart ante Eslovenia, por ejemplo", apuntó.

Southgate también elogió al fornido central Harry Maguire, del Leicester, autor del primer gol este sábado contra Suecia.

"Maguire ha estado gigante en ambas áreas. Nunca dudé de su capacidad, no sé si él mismo se lo creía. Tiene un talento enorme y espero que su confianza en él mismo siga creciendo. Hemos marcado unos cuantos goles gracias a él; y hoy fue él el que marcó el gol que se merecía", indicó Southgate.

"Hemos trabajado duro para establecer una identidad clara en nuestro juego con unos jugadores humildes que son conscientes de dónde estaban hace 18 meses y de dónde están ahora. Creo que este equipo está integrado por súper-jugadores", comentó el seleccionador inglés, que añadió que a sus pupilos les explica que cualquier éxito internacional que logren con su selección "es mucho más importante que cualquier otro que puedan lograr con sus clubes".

Al ser preguntado acerca del porqué de que también haya muchos jugadores de otras nacionalidades que militan en equipos de la Premier League y que están en las últimas instancias del torneo , Southgate fue claro: "Es que en nuestra Liga se paga mucho dinero, para qué nos vamos a engañar".

"Están los mejores jugadores porque se les paga mucho dinero, eso es así de claro. Y eso es bueno, al igual que es bueno que haya grandísimos entrenadores, como Pep Guardiola, Jose Mourinho o Mauricio Pochettino, sin olvidar el trabajo hecho durante tantos años por Arsene Wenger. Todos ellos han hecho mucho, también, por la formación de jugadores jóvenes", reconoció Southgate este sábado en Samara.