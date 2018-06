Saransk — Colombia comenzó su aventura en Rusia sin James Rodríguez. Y cuando el astro ingresó como sustituto, su presencia y su esfuerzo no bastaron para salvar al equipo de un encuentro para el olvido.

El mediapunta del Bayern Múnich, máximo goleador hace cuatro años en Brasil, entró como suplente en la última media hora del partido pero poco pudo hacer para evitar el descalabro de la selección colombiana ante Japón en su estreno en la Copa Mundial.

James llegó a Rusia con una sobrecarga muscular y el timonel José Pekerman decidió dejarlo en el banco de suplentes en el comienzo del cotejo. El entrenador argentino lo envió a la cancha a los 59 minutos, en un momento agitado y de alta presión para Colombia, que defendía el empate 1-1 con un hombre menos.

De inmediato, James se enganchó en el partido, pero esta vez no pudo marcar diferencia. Poco después de ingresar generó una llegada de peligro que no pasó a más debido al bloque defensivo que le plantó Japón.

Pekerman dijo tras el encuentro que James “fue de lo mejor” que tuvo Colombia en la segunda mitad y que por ello lamentaba que su esfuerzo no haya redituado en un mejor resultado.

“Ingresa James para tratar de buscar más juego y luego entró (Carlos) Bacca, con el cual busqué más acompañamiento, pero en realidad, el equipo no encontró el equilibrio ideal”, lamentó Pekerman. “Una lástima el resultado... ahora hay que recomponer y recuperar a los jugadores”.

James, autor de seis goles en cinco partidos en Brasil 2014, se había perdido dos entrenamientos desde que la selección arribó a su sede de concentración en la ciudad de Kazán.

Los colombianos esperaban ver desde el vamos a la dupla de James y Radamel Falcao, quien tuvo su debut mundialista el martes, después de haberse perdido el pasado torneo por una lesión de ligamentos en la rodilla. Ante la ausencia del 10 de Colombia, Pekerman incluyó a José Izquierdo, extremo del Brighton inglés y debutante mundialista.