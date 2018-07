Moscú — Nicky Jam hizo un guiño a J Balvin el domingo en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, llevando al astro del reggaetón impreso en su camiseta.

Jam lució el rostro de Balvin estampado en el pecho para interpretar su exitosa colaboración “X” previo a su actuación con Will Smith y Era Istrefi, con quienes puso el ritmo con el tema oficial de Rusia 2018, “Live It Up”.

“Te amooooooo @nickyjampr lo logramos. X en el mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y tu grandeza”, escribió Balvin durante la presentación del astro puertorriqueño en Instagram, donde publicó un video de Jam mostrando la camiseta y el logotipo de “X” antes de salir a la cancha del estadio Luzhniki de Moscú, donde se disputó la final entre Francia y Croacia.

Tras la presentación de “X”, cuyo video musical suma más de 1,000 millones de vistas en YouTube, Smith e Isrefi llegaron para entonar el tema oficial acompañados por decenas de bailarines.

“La vida es una sola y debemos disfrutarla, vivir cada momento”, dijo Jam sobre el mensaje de la canción en una entrevista con The Associated Press a pocos días de la actuación.

En esa misma entrevista Jam reveló que durante el mundial apoyó a la selección de Colombia, el país de donde es originario Balvin.

“Colombia es mi país adoptivo y le hice mucha fuerza. Los colombianos son mis hermanos y siempre estaré con ellos”, señaló.

Durante la ceremonia de clausura también actuó la soprano rusa Aida Garifullina, quien ya había cantado en la inauguración del Mundial con Robbie Williams. En esta ocasión interpretó un remix de “Moscow Never Sleeps” junto a su compatriota DJ Smash y “Kalinka” con el astro del fútbol brasileño Ronaldinho.