Madrid - El portero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid, Keylor Navas, asegura que cuando volvió a la oración fue cuando despegó en su profesión.

En una entrevista a la revista española "Vida Nueva", Navas afirma que afronta su participación en el Mundial de Rusia 2018 "con mucha ilusión y con ganas de poder disfrutar de esa experiencia", y añade que cree que ha sido Dios el que le ha regalado esta oportunidad.

Navas develó el porqué del habitual gesto de arrodillarse en cada partido: "Me arrodillo para poner todo en manos de nuestro Señor. No le pido que no me metan goles...sino que le ofrezco cada partido".

"Solo eso nos da fuerzas y talento para conseguir nuestras metas. Si te pones en manos del Padre, todos tus sueños se pueden cumplir", confiesa el costarricense.

"Quiero que las personas (y especialmente los niños) vean todo lo que se puede lograr con fe", concluye Keylor Navas.