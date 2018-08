Madrid - El tanto de chilena de Cristiano Ronaldo cuando militaba en el Real Madrid ante su actual equipo, el Juventus, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ha sido elegido como la mejor jugada de la temporada por los usuarios de la web de la UEFA.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW