Buenos Aires— La CONMEBOL pospuso el primero de los duelos de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate por fuertes lluvias que inundaron el sábado la cancha del estadio de Boca.

El ente rector del fútbol sudamericano dijo que el partido se jugará el domingo. La revancha será el 24 de noviembre en la cancha de River.

BREAKING: Boca Juniors vs. River Plate has been suspended tonight due to a waterlogged pitch!



Reports the match will either be delayed 2 hours, or replayed on 17th. pic.twitter.com/MxXv4ydf7A