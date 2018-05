Cuando el club inglés Liverpool salga a disputar la final de la Liga de Campeones de Europa el sábado ante el Real Madrid, contará con apoyo de parte de fanáticos en todas partes del mundo.

Puerto Rico no será la excepción. Aunque la percepción es que en la isla el Real Madrid es uno de los clubes favoritos entre los fanáticos, el Liverpool también contará con el aliento de un grupo de puertorriqueños que en los pasados años han formado una “familia” unida por un bien común: apoyar a los ‘Reds’.

El sábado será un día especial para los integrantes del LFC Puerto Rico-OLSC (OfficialLiverpool Supporters Club), un club de aficionados boricuas que cuenta con el aval del club británico. Su página de Facebook cuenta con 1,171 likes y ya tienen organizadas dos actividades para ver la gran final del sábado; una en Rincón y otra en San Juan.

El grupo realizó su primera reunión para ver un partido en septiembre del 2015, según relató su presidente y fundador, Iomar Vargas. Cuentan con el aval del Liverpool FC luego de cumplir con ciertos requerimientos, como formar una junta directiva y realizar periódicamente una asamblea. Vargas creó la página en redes sociales y, con el pasar del tiempo, se unieron más aficionados del Liverpool de todos los puntos de la isla.

“Ir a un lugar, reunirte con fanáticos y ver el juego de tu equipo favorito es lo más cercano a estar en el parque de fútbol. Gritas, compartes esa alegría, y también las tristezas. Es algo especial, y es lo que quería hacer”, contó Vargas a El Nuevo Día.

Vargas, un ingeniero en computadoras natural de Aguada, se enamoró del Liverpool en el 2007. En ese entonces era un aficionado del básquet, pero el fútbol lo atrapó tras el Mundial de Alemania del 2006. Fernando “El Niño” Torres se convirtió en su futbolista favorito, y le siguió los pasos al Liverpool, a donde el delantero español fue a parar en el 2007.

“Llegó el 2013 y tuve un compañero de trabajo que era sudafricano y que era fanático del Liverpool. Ahí me hago miembro oficial, y veo que también habían clubes de fanáticos. Tras averiguar, veo que el club más cercano es en Florida. No había ni en Centroamérica ni el Caribe. Hice una solicitud y el club se comunicó conmigo y establece todos los requerimientos. Me dieron consejos y creé la cuenta de Twitter y Facebook en noviembre de 2013”, recordó Vargas, de 41 años, y quien pudo asistir a un partido del Liverpool en Anfield en el 2015.

Desde entonces, los aficionados se reúnen al menos una vez al mes en diversos puntos de la isla.

“Este equipo representapara mí un colectivo en todo el sentido de la palabra. No han sido equipo de moda ni de abrumar con títulos a pesar de su historia. ‘Son underdogs’, pero pese a sus falencias individuales, perseveran y funcionan como un equipo que transmite un fútbol entretenido, apasionado y estéticamente impresionante”, contó, por otro lado, William Jorell Román, quien es el tesorero del colectivo.

“La posibilidad de disfrutar una final de una copa europea con compañeros aficionados -que ahora considero amistades de por vida- de un equipo con tanto corazón es la razón por seguir cualquier deporte: establecer un sentido de pertenencia, comunidad, apoyo mutuo además de diversión”, abundó.

El Liverpool jugará el sábado su primera final de Liga de Campeones desde el 2007, cuando perdió ante el AC Milan. Para mañana, el Real Madrid luce como favorito tras ganar las pasadas dos ediciones de la Liga de Campeones. Pero eso no amilana a los seguidores de los reds en la isla.

“Estamos en una posición que ni la esperábamos a principios del año. Es un crecimiento paulatino, mejorando el equipo con el coach (Jurgen) Klopp. Y también se nos fue Coutinho. La historia del Liverpool siempre ha sido de ser ‘underdog’, de depender del corazón de su gente, de su fanaticada, para que se cumplan esos milagros. Todo el mundo ve este juego como algo especial, histórico. Va a estar difícil, pero todo el mundo cree que se puede dar el milagro”, finalizó Vargas.

La directiva del LFC Puerto Rico - OLSC aún está en búsqueda de una sede oficial para ver sus partidos, pues el local con el que habían llegado a un acuerdo en San Juan no ha reabierto sus puertas tras el paso del huracán María. Para el sábado, se reunirán en Cafe 413 en Rincón y en 24 Marketplace en Hato Rey.

En tanto, el grupo “Madridistas en PR” convocó a todos los aficionados del Real Madrid a HP Tavern, establecimiento ubicado en la calle Canals en la Placita de Santurce.