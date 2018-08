Madrid — Una genialidad de Lionel Messi sacó del atolladero al Barcelona frente al candado defensivo de Alavés y el conjunto catalán se encaminó a la victoria el sábado por 3-0 para poner en marcha la defensa de su título en la Liga española.

Messi ejecutó un magistral cobro de tiro libre, con el que engañó a los defensores con un disparo rasante que se coló a la meta del arquero Fernando Pacheco a los 64 minutos.

