La selección de fútbol femenino de Puerto Rico utilizó el viernes los reflectores del Estadio Centroamericano José A. Figueroa de Mayagüez durante un amistoso contra Argentina para enviar un mensaje de protesta a la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) como reclamo para que se establezca un plan de desarrollo que les permita tener mejores condiciones de entrenamiento rumbo al futuro.

Not for us, but for those that aspire to one day represent our country. This is for our island and for women’s football. #FromNowOn #DeAhoraEnAdelante @DiCiccoMethod @Sooozie @heathermitts @JulieFoudy @meghankling @uswntplayers @ussoccer_wnt pic.twitter.com/f6C9Pkl3gI