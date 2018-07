París - Mundial, Mundial y más Mundial. Es de lo único de lo que se hablaba el lunes en Francia.

"Felicidad eterna" escribió el diario deportivo L'Equipe en su portada, resumiendo el estado de ánimo de muchos que no pueden ni imaginar que esta euforia vaya a acabar.

Francia se preparaba para recibir a su selección nacional con un desfile en la avenida de los Campos Elíseos, en el centro de la capital, París, donde decenas de aficionados festejaron la victoria por 4-2 sobre Croacia en la final de Moscú el domingo.

El presidente Emmanuel Macron se mostró exultante tanto en la cancha como en el vestuario con los jugadores, y espera que la victoria deportiva le reporte un impulso también a él.

Los franceses, sin embargo, están más enamorados de los jugadores, como el as de 19 años Kylian Mbappe o el seleccionador Didier Deschamps. El técnico es el protagonista de una parodia que circula por internet sugiriendo cambiar el nombre de la avenida más famosa de París por "Deschamps Elíseos".

La victoria en el Mundial permite a los jóvenes franceses, como los que viven en los suburbios pobres donde se criaron muchos de los campeones, “atreverse a creer en su sueños”, dijo la ministra de Deportes, Laura Flessel, en la emisora de radio Europe-1.

La emoción mundialista seguía viva durante la hora punta del lunes por la mañana.

En el vecindario de Belleville, en el este de París y desde donde puede avistarse la Torre Eiffel en la lejanía, Vincent Simon dijo: "Ambos equipos merecieron ganar. Francia ganó, y eso es bueno para el país, nos hará bien durante algunos meses”.

Otro parisino, Florian Scaven, pudo ver solo partes de la final en el ala de maternidad del hospital donde su esposa dio a luz durante el partido. "Vibramos con las bocinas de la calle. Estamos contentos. Larga vida a Francia”.

Este es el segundo Mundial para Francia, y la victoria llegó en el momento de necesidad para la población.

"Representa cosas enormes”, apuntó Goffrey Hamsik, ataviado con un sombrero con forma de gallo, el símbolo nacional del país, y una camiseta con el dorsal 10 de Kylian Mbappe, la estrella emergente que salió del suburbio parisino de Bondy.

🌄Francia celebra la reconquista de la Copa Mundial Full screen Francia conquistó su segunda Copa del Mundo al vencer el domingo 4-2 a Croacia en una final exuberante en goles. (The Associated Press) Francia se proclamó campeona por segunda ocasión tras hacerlo como anfitriona hace 20 años, cuando venció a Brasil con una gran actuación de Zinedine Zidane. (The Associated Press) Corentin Tolisso alza el cotizado trofeo. (The Associated Press) Paul Pogba suspira con la Copa Mundial en sus manos. (The Associated Press) Antoine Griezmann posa con el trofeo y su hijo en brazos. (The Associated Press) Benjamin Mendy se lanza al césped mojado con el trofeo en mano. (The Associated Press) Kylian Mbappé fue nombrado como el Mejor Jugador Juvenil del torneo. Tiene 19 años. (The Associated Press) Didier Deschamps logró convertirse en el tercer hombre en ganar la copa como jugador y técnico, emulando al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer. (The Associated Press) Croacia fue la nación más pequeña en población en disputar la final de un Mundial desde la consagración de Uruguay en Brasil 1950. (The Associated Press) La presidente de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, le da palabra de aliento a Luka Modric, quien fue nombrado como el Mejor Jugador del torneo. (The Associated Press) Les Bleus dieron los zarpazos finales mediantes las brillantes definiciones de Pogba y Mbappé (foto), a los 59 y 65. (The Associated Press) Les Bleus dieron los zarpazos finales mediantes las brillantes definiciones de Pogba (foto) y Mbappé, su ascendente estrella juvenil de 19 años, a los 59 y 65. (The Associated Press) A los 38, Griezmann restableció la ventaja francesa con un penal que fue señalado tras el primer uso del VAR en una final mundialista. (The Associated Press) Ivan Perisic lo empató diez minutos después con un zurdazo. (The Associated Press) Francia se adelantó con el autogol de Mandzukic a los 18 tras desviar a su propia puerta un tiro libre cobrado por Griezmann. (The Associated Press)

"En los últimos tres años tuvimos muchos problemas en Francia”, dijo recordando los letales ataques extremistas. "Esto es bueno para la moral. Aquí, estamos todos unidos. Nos mezclamos. No hay religión, no hay nada, y eso se siente bien”.

Cientos de agentes de policía vestidos con equipos antimotines guardaron una discreta fila en las calles laterales para controlar a los fiesteros. Por lo general, las celebraciones en Francia terminan con algunos escaparates rotos y otros daños, y la noche del domingo no fue una excepción y en un momento dado se emplearon gases lacrimógenos en los Campos Elíseos. Unos 4,000 policías controlaron la zona delimitada para los aficionados, que estaba al máximo de su capacidad de 90,000 personas, durante el encuentro y luego se trasladaron a los Campos Elíseos y a calles aledañas.

A medida que caía la noche, la Torre Eiffel se iluminó con las fechas 1998-2018 para recordar los dos Mundiales de Francia. En el arco del Arco del Triunfo se proyectaron los colores nacionales, el gallo las caras de los ganadores y del lema “orgulloso de ser Bleu”, o francés.

Las celebraciones se sucedieron en el resto de la nación.