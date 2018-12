Madrid — Un grupo de entre 400 y 500 hinchas “especialmente violentos" llegarán a Madrid procedentes de Argentina para la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, dijeron las autoridades españoles el viernes.

Se espera una movilización de casi 4,000 agentes de las fuerzas de seguridad para el partido del domingo, casi el doble de lo que se asigna para los clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

El funcionario a cargo de los planes de seguridad en la seguridad para el partido de “alto riesgo”, dijo que la policía se mantendrá en alerta máxima para detectar y vigilar a hinchas que podrían causar problemas antes, durante y después de la final en el estadio Santiago Bernabéu.

"Estamos trabajando en la seguridad máxima desde el aeropuerto, las carreteras, estaciones de autobús y metro para detectar a las personas violentas y que tienen antecedentes penales”, dijo José Manuel Rodríguez, el delegado de Gobierno en Madrid, a la Cadena Ser.

Un hincha de Boca identificado líder de la barra del equipo fue devuelto a Argentina tras llegar a Madrid el jueves. La deportación de Maximiliano Mazzaro obedeció a que tenía "numerosos antecedentes penales". La prensa española informó que un ultra de River también fue deportado el viernes luego que no se le permitió la entrada al país.

“Ayer se devolvió a un hincha. Ese es el trabajo minucioso y determinado que está haciendo la Policía", dijo Rdríguez Uribes. "No sabemos cuántos no tienen entrada. Sabemos que la inmensa mayoría de argentinos viene a disfrutar de la fiesta del fútbol, tenemos que conseguir que la minoría violenta no marche ni perjudique esa fiesta noble del fútbol".

Se aguarda que decenas de miles de argentinos vendrán a España para la final, que se mudó a Madrid luego que incidentes de violencia malograron el partido de vuelta en Buenos Aires hace dos semanas. Varios jugadores de Boca resultaron heridos antes del partido cuando hinchas de River agredieron el autobús con piedras, botellas y palos.

El partido de ida que se jugó en Buenos Aires acabó en un empate 2-2.

Alrededor de 80.000 fanáticos deberán acudir al Bernabéu el domingo. Cada club recibió una asignación de 25.000 entradas y las autoridades tratarán de mantenerlos separados. Serán colocados en extremos opuestos del Bernabéu, detrás de cada arco.

Los hinchas de los clubes también podrán acudir a fan zones.

Controles de seguridad serán dispuestos cerca del estadio, prohibiéndose que vehículos grandes circulen cerca del reciente. El Bernabéu está ubicado en el corazón de la capital.

Los festejos serán en otras partes de la ciudad. Los hinchas de River podrán ir a la Plaza de Colón, mientras que los Boca irán a la Plaza de Cibeles, famosa por los festejos de Real Madrid por sus títulos.

El gobierno de Madrid estima que la final tendrá un significativo impacto económico en la ciudad, de casi 40 millones de euros (45 millones de dólares) en la ciudad.