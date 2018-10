Buenos Aires— El romance de Diego Maradona con la FIFA ha llegado a su fin.

El exastro argentino consideró imperdonable que la entidad rectora del fútbol mundial no lo haya invitado a la reciente ceremonia de premios The Best.

“Tengo que hablar con (Gianni) Infantino (presidente de FIFA) porque me voy a retirar de las Leyendas. No tuvimos el respeto adecuado”, declaró Maradona en una entrevista al diario Clarín publicada el lunes.

El “Diez” había respaldado públicamente la postulación de Infantino a la presidencia de FIFA y una vez que éste fue elegido invitó a Maradona a sumarse el equipo de las Leyendas que impulsó para darle voz a las grandes estrellas de todos los tiempos.

“El premio de The Best del año pasado si no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo me sentía (como el actor estadounidense) Richard Gere. Y este año no me llegó ni la invitación. En ese desorden yo no voy a estar”, advirtió Maradona.

Infantino “me defraudó y se lo quiero decir en la cara”, apuntó el excapitán de la selección albiceleste campeona del mundo en 1986.

En Argentina se especula que la ausencia de Maradona a los premios The Best obedece a un escarmiento por su reciente comportamiento en el Mundial de Rusia. Situado en el palco oficial de FIFA, el exfutbolista intercambió insultos con espectadores durante uno de los partidos de Argentina.

✉ Email El astro argentino Diego Maradona se ha disfrutado en grande el paso de su equipo por el Mundial de Rusia 2018. (AP)

El futbolista también ha sufrido los goles de los equipos contrarios. (AP)

Maradona ha celebrado los goles como si aún corriera el terreno con sus compañeros. (AP)

Maradona no ha vacilado en compartir con la fanaticada que se ha dado cita a los partidos. (AP)

El exfutbolista no ha estado exento de controversia. (AP)

En el partido de Argentina contra Islandia lo agarraron fumando un cigarro durante el partido. (AP)

Maradona previo al partido entre Argentina y Nigeria en el estadio San Petersburgo en Rusia. (AP)

Maradona le besa la mano a un fanático de fútbol antes del choque del grupo D entre Argentina y Nigeria. (AP)

El exfutbolista reacciona mientras los fanáticos toman fotos previo al partido entre Argetina y Nigeria. (AP)

Maradona vitorea su equipo durante el partido entre Argentina y Croacia en el estadio Nizhny Novgorod, en Rusia. (AP)

El legendario retirado Diego Maradona presencia el partido entre Argentina e Islandia por el Grupo D del Mundial en el estadio Spartak de Moscú, el sábado 16 de junio de 2018. (AP)

El legendario retirado Diego Maradona presencia el partido entre Argentina e Islandia por el Grupo D del Mundial en el estadio Spartak de Moscú, el sábado 16 de junio de 2018. (AP)

Maradona vitorea a si equipo durante el partido entre Argentina y Croacia en el Estadio Nizhny Novgorod, en Rusia. (AP)

Maradona saluda a los fanáticos del fútbol que se dieron cita en el Estadio de San Petersburgo para presenciar el partido entre Argentina y Nigeria. (AP)

El exjugador de 57 años también criticó duramente el arbitraje del estadounidense Mark Geiger en el duelo entre Colombia e Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Durante la extensa entrevista con el diario argentino, Maradona indicó que le diría a Lionel Messi “que no vuelva más” a la selección argentina porque se lo responsabiliza equivocadamente de todos los males del fútbol argentino.

“Yo le diría: ‘no vayas más, loco’. A ver si se la bancan”, afirmó.

Messi, astro del Barcelona, no ha vuelto a jugar para su país tras la eliminación de las octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia.

Maradona cuestionó además al técnico interino de Argentina, Lionel Scaloni, al considerar que es “un buen muchacho, pero no puede dirigir el tráfico” y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, por las decisiones que tomó respecto al seleccionado.

“Estamos tirando todo el prestigio que ganamos al inodoro”, sostuvo Maradona.