¿Rompe con la FIFA? Parece que la luna de miel entre Diego Maradona y la actual gestión a cargo de la FIFA llegó a su fin. El ex DT argentino arremetió contra el ente por el polémico arbitraje del partido entre Colombia e Inglaterra.

En la edición del martes de su programa "De la mano del diez" que transmite la cadena bolivariana Telesur, el 'Pelusa' sentó posición en torno al arbitraje.

"Le pido disculpas a todo el pueblo colombiano pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya googleándolo no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y con las cosas que se jugaba el pueblo colombiano", indicó.

"Yo tengo clarísimo lo de este árbitro: Geiger, un americano. Qué casualidad que fue quien inventó un penal para Brasil. Nigeria ya lo acusó ante FIFA y le dieron seis meses de suspensión. Y parece que (Pierluigi) Colina --que siempre como árbitro me parecó un tipo bárbaro-- como designador de árbitros no me parece bueno", añadió.

Consultado sobre qué le objeta al árbitro del encuentro disputado en Moscú, Diego Maradona refirió que jamás hubo penal a favor de Inglaterra.

🌄Las caras de Diego Maradona en el Mundial de Rusia Full screen El astro argentino Diego Maradona se ha disfrutado en grande el paso de su equipo por el Mundial de Rusia 2018. (AP) El futbolista también ha sufrido los goles de los equipos contrarios. (AP) Maradona ha celebrado los goles como si aún corriera el terreno con sus compañeros. (AP) Maradona no ha vacilado en compartir con la fanaticada que se ha dado cita a los partidos. (AP) El exfutbolista no ha estado exento de controversia. (AP) En el partido de Argentina contra Islandia lo agarraron fumando un cigarro durante el partido. (AP) Maradona previo al partido entre Argentina y Nigeria en el estadio San Petersburgo en Rusia. (AP) Maradona le besa la mano a un fanático de fútbol antes del choque del grupo D entre Argentina y Nigeria. (AP) El exfutbolista reacciona mientras los fanáticos toman fotos previo al partido entre Argetina y Nigeria. (AP) Maradona vitorea su equipo durante el partido entre Argentina y Croacia en el estadio Nizhny Novgorod, en Rusia. (AP) El legendario retirado Diego Maradona presencia el partido entre Argentina e Islandia por el Grupo D del Mundial en el estadio Spartak de Moscú, el sábado 16 de junio de 2018. (AP) El legendario retirado Diego Maradona presencia el partido entre Argentina e Islandia por el Grupo D del Mundial en el estadio Spartak de Moscú, el sábado 16 de junio de 2018. (AP) Maradona vitorea a si equipo durante el partido entre Argentina y Croacia en el Estadio Nizhny Novgorod, en Rusia. (AP) Maradona saluda a los fanáticos del fútbol que se dieron cita en el Estadio de San Petersburgo para presenciar el partido entre Argentina y Nigeria. (AP) La emoción de la victoria 2-1 de Argetina sobre Nigeria fue tanta que el exfutbolista sufrió un percance de salud y tuvo que ser atendido por servicios médicos. (AP)

"Esto hay que denunciarlo. Yo como capitán de las leyendas le digo a Infantino que esto no puede quedar así. Es un error fatal contra todo un país. Aquí no importa quién lo diga. Importa a un pueblo que hoy estaba esperanzando e ilusionado. Esto debe ser más transparente. Yo le dije a Infantino 'vengo si cambiamos todo'", finalizó el ex DT de la albiceleste en este clip de YouTube.