Diego Armando Maradona aseguró el miércoles que se encuentra “bien”, un día después de recibir atención médica en el estadio donde atestiguó el triunfo de la selección de Argentina sobre Nigeria, que catapultó a la Albiceleste a los octavos de final en la Copa del Mundo.

🌄Las caras de Diego Maradona en el Mundial de Rusia Full screen El astro argentino Diego Maradona se ha disfrutado en grande el paso de su equipo por el Mundial de Rusia 2018. (AP) El futbolista también ha sufrido los goles de los equipos contrarios. (AP) Maradona ha celebrado los goles como si aún corriera el terreno con sus compañeros. (AP) Maradona no ha vacilado en compartir con la fanaticada que se ha dado cita a los partidos. (AP) El exfutbolista no ha estado exento de controversia. (AP) En el partido de Argentina contra Islandia lo agarraron fumando un cigarro durante el partido. (AP) Maradona previo al partido entre Argentina y Nigeria en el estadio San Petersburgo en Rusia. (AP) Maradona le besa la mano a un fanático de fútbol antes del choque del grupo D entre Argentina y Nigeria. (AP) El exfutbolista reacciona mientras los fanáticos toman fotos previo al partido entre Argetina y Nigeria. (AP) Maradona vitorea su equipo durante el partido entre Argentina y Croacia en el estadio Nizhny Novgorod, en Rusia. (AP) El legendario retirado Diego Maradona presencia el partido entre Argentina e Islandia por el Grupo D del Mundial en el estadio Spartak de Moscú, el sábado 16 de junio de 2018. (AP) El legendario retirado Diego Maradona presencia el partido entre Argentina e Islandia por el Grupo D del Mundial en el estadio Spartak de Moscú, el sábado 16 de junio de 2018. (AP) Maradona vitorea a si equipo durante el partido entre Argentina y Croacia en el Estadio Nizhny Novgorod, en Rusia. (AP) Maradona saluda a los fanáticos del fútbol que se dieron cita en el Estadio de San Petersburgo para presenciar el partido entre Argentina y Nigeria. (AP) La emoción de la victoria 2-1 de Argetina sobre Nigeria fue tanta que el exfutbolista sufrió un percance de salud y tuvo que ser atendido por servicios médicos. (AP)

La preocupación por el estado de salud de Maradona se agravó después de que fue posible apreciar que había requerido de ayuda para dejar la tribuna e ingresar a un palco de lujo en el Estadio de San Petersburgo al concluir el partido del martes.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado”, señaló Maradona en un mensaje de Instagram el miércoles. “En el entretiempo del partido con Nigeria, me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación”.

El campeón del Mundial de 1986 dijo que un médico lo revisó y le recomendó que se fuera del estadio.

No obstante, se quedó para ver la segunda mitad y celebró eufórico el agónico gol de Argentina que le dio la victoria de 2-1 y un boleto a la siguiente fase.

“Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?”, dijo Maradona en la red social debajo de una fotografía en la que se muestra el momento en que lo atiende un miembro del personal médico. “Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay diego para rato!”.