Buenos Aires - El colombiano Germán Ochoa, uno de los médicos de Diego Maradona, dijo este viernes que el campeón del mundo con Argentina en México en 1986 sufre de una artrosis severa y que debería operarse las rodillas.

"Le hicimos un tratamiento antes del Mundial para que pudiera atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera. Tiene una artrosis severa en sus dos rodillas. Ya no tiene cartílagos. Los huesos se tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse", dijo Ochoa al canal Todo Noticias.

"Maradona sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven (57 años), pero sus rodillas no tienen otra solución", añadió.

Un vídeo difundido este jueves, en el que se ve a Maradona caminando con dificultad durante un entrenamiento de su equipo, los Dorados de Sinaloa, de la segunda división de México, despertó incertidumbre por la salud del astro argentino.

"No va a suceder que Diego no pueda caminar, no va a llegar a eso. Los avances en tecnología permiten una solución, pero la manera más prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas", aseveró Ochoa, quien ya operó a Maradona de la rodilla izquierda en 2004.