Eindhoven — Lionel Messi anotó un tanto y asistió en otro para que el Barcelona se impusiera el miércoles 2-1 en su visita al PSV Eindhoven, con lo cual aseguró el primer puesto del Grupo B de la Liga de Campeones, con una fecha por disputar.



El Barsa llegó al compromiso en el estadio PSV ya clasificado a los octavos de final, pero pasó por momentos de inusitado mal fútbol. Un momento de magia de Messi sacó a los visitantes del marasmo y les dio la delantera a los 61 minutos.

