París — Neymar fue abucheado al final del partido, pero se fue sin guardarle rencor a la afición de Rennes al darle su camiseta a niño que se abrió paso en la cancha para abrazar al astro brasileño el domingo en la liga francesa.

Neymar gets a lot of flack, but this is so sweet! pic.twitter.com/SML6KZ2jkA