Londres — Neymar tuvo que ser sustituido por una aparente lesión en la ingle durante el primer tiempo del partido amistoso de Brasil ante Camerún.

El astro brasileño debió salir apenas a los ocho minutos y fue reemplazado por Richarlison, quien se encargó de anotar el primer gol con un cabezazo poco antes del descanso. Neymar se habría lesionado tras rematar mal a los cinco minutos. Intentó continuar, pero no tuvo remedio que salir.

