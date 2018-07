París - El brasileño Neymar, estrella del París Saint-Germain (PSG), ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que se toma con humor las duras críticas a su comportamiento sobre el terreno de juego en el Mundial de Rusia.

El delantero tiene colgado en sus "stories" de Instagram, que se borran automáticamente al cabo de 24 horas, un vídeo grabado en su país en el que un grupo de niños se echa al suelo después de que él diga, sonriente, "Uno, dos, tres, listos,¡ya!".

"1, 2, 3...IT'S A FOUL!"@NeymarJr getting in on the #NeymarChallenge ?? pic.twitter.com/Qzbxfw8fG2