El cantante puertorriqueño Nicky Jam abrió el domingo espectáculo de la clausura del Mundial en Rusia en el estadio Luzhniki previo a la final entre Croacia y Francia.

Vistiendo una camisa negra con el rostro del artista colombiano J Balvin, Nicky Jam interpretó 'X (EQUIS)' antes de cantar el tema oficial de la Copa Mundia "Live it up" junto al actor Will Smith y la cantante Era Istrefi.

Días antes de la ceremonia, Nicky Jam admitió que estaba "muy nervioso y ansioso" por la responsabilidad que supone actuar ante más de mil millones de personas.

"Es una de las actuaciones más importantes de mi vida. Will es un icono. Quiero que la gente disfrute y que al final digan que Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos", comentó.

Con una duración de un cuarto de hora, la Ceremonia, en la que participaron cerca de 800 personas, tuvo mucho ritmo y la música fue el hilo conductor del acto.

El espectáculo comenzó con una bonita combinación al ritmo de la canción 'Moscú nunca duerme', se recordaron momentos destacados del torneo, a las once ciudades que han albergado los partidos de esta Copa del Mundo y a las 32 selecciones participantes.

Anteriormente, el puertorriqueño Ricky Martin también participó en la parte musical de este evento deportivo con la canción "La Copa de la Vida" (1998). Otros artistas latinos que han ocupado la importante tarima son la colombiana Shakira con "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010), y Jennifer López, junto a Pitbull y Claudia Leitte con "We Are One (Ole Ola)" (2014).

En una entrevista con la agencia AP, Nicky Jam destacó el honor que representa para él participar de Rusia 2018.

"Es un orgullo para mí participar en uno de los eventos más importantes del planeta y realizando la canción oficial, sueño con cumplir todas las expectativas y seguir creciendo profesionalmente", dijo el artista.

Ya fuera de la mera ceremonia de clausura, con la entrada de la Copa del Mundo de manos de la modelo Natalia Vodianova y de Philipp Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo el Brasil 2014.

En la ceremonia de inauguración de Rusia 2018 el encargado de dar entrada al ansiado trofeo fue Iker Casillas, capitán de la selección española cuando se proclamó campeona mundial en Sudáfrica 2010