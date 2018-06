Moscú - Rusia, impulsada por el fulgor de Aleksandr Golovin y Denis Cheryshev, inauguró su Mundial 2018 como ansiaba y como pocos creían en el país, no por el triunfo, esperado, sino por la claridad de la victoria (5-0) que logró ante una endeble Arabia Saudí, muy permeable atrás e ineficaz en ataque.

De nada le valió al equipo del hispano-argentino Juan Antonio Pizzi tratar de manejar el balón, de adueñarse de la mayor posesión posible e incluso de llegar de forma esporádica a las inmediaciones del área de Igor Akinfeev.

What a time to get your first international goal!



Gazinsky scores the first goal of the FIFA #WorldCup to put Russia ahead 1-0. #RUSKSA pic.twitter.com/gKbBctrovp — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 14, 2018

Rusia, sin hacer nada del otro mundo, tan solo con los destellos de Yuri Gazinsky, pretendido por algún grande como el Juventus, y por Denis Cheryshev, jugador del Villarreal español, que había relevado al lesionado Alan Dzagoev, resolvió el trámite sin mayores problemas antes del intermedio.

Stanislav Chercheshov optó finalmente por el bloque, por un doble pivote en la medular con Dzagoev por detrás de su gran estrella, el punta Fedor Smolov. Sin embargo, no le hizo falta tener otro atacante nato y no acusó la lesión del jugador del CSKA Moscú a los 24 minutos.

Para entonces, con Golovin como gran factor desequilibrante, ya mandaba en el encuentro y en el resultado. Un centro del zurdo del CSKA permitió a Yuri Gazinsky, completamente solo tras la caída de un zaguero saudí, inaugurar el Mundial 2018 con un preciso testarazo al que no pudo responder Abdullah Al-Mamuaiouf.

Habían pasado tan solo 12 minutos y el partido se le ponía de cara a Rusia, como había soñado tanto tiempo un equipo que no lograba ganar un partido desde el pasado 7 de octubre (a Corea del Sur, también en Moscú).

Era lo que necesitaban los hombres de Chercheshov. Alejar los nervios y permitirse ganar en confianza para alejar las dudas, aunque, obviamente, la gran exigencia le llegará en los dos siguientes compromisos. Egipto y Uruguay la incrementarán sin duda.

🌄Colorida apertura de la Copa Mundial en Moscú Full screen Vista de la colorida y sencilla ceremonia de apertura en el terreno del estadio Luzhniki en Moscú. (The Associated Press) Sobre 80,000 personas disfrutaron de la presentación. (The Associated Press) La soprano rusa Aida Garifullina se movilizó por el campo en una enorme ave de fuego. (The Associated Press) El artista británico Robbie Williams conta junto a Garifullina. (The Associated Press) Williams se cuela entre las bailarinas de la presentación de apertura. (The Associated Press) (The Associated Press) (The Associated Press) (The Associated Press) (The Associated Press) Previo a la inauguración, el portero español Iker Casillas, campeón de 2010, presentó la copa junto a la modelo rusa Natalia Vodiónova. (Agencia EFE) La estrella invitada fue "O fenómeno" Ronaldo, el brasileño que ganó la Copa Mundial en 2002 y que dio el simbólico saque inicial junto a la mascota del torneo, Zabivaka. (The Associated Press) Los colores de los contrincantes para el primer duelo del torneo. (The Associated Press) Logo de la Copa Mundial de Rusia con ambos equipos del partido inaugural en el campo. (The Associated Press) (The Associated Press) Vista a las afueras del estadio olímpico Luzhniki. (The Associated Press)

Aun así, la lesión de Dzagoev, el intento de manejar el balón de los pupilos de Pizzi, una llegada a la contra tras una salida rápida de Yasser Al Shahrani, el despliegue del otro jugador del Villarreal presente en el partido inaugural, Salem Al Dawsari, y esa falta de fe en sí mismos por los resultados acumulados, no permitían respirar con toda la tranquilidad a Rusia y a su fanaticada.

La salida de Cheryshev dinamizó las contras de los anfitriones. El zurdo formado en la cantera del Real Madrid exhibió su clase y rapidez por la izquierda, y Golovin, con más libertad, fue una pesadilla para Arabia Saudí, cuyas pérdidas en la medular eran un auténtico regalo para sus rivales.

Una de esas acciones acabó, poco antes del descanso, con balón a Cheryshev a la izquierda del área saudí.El extremo del Villarreal dribló a dos oponentes de forma simultánea con un recorte pleno de clase al elevar el balón de forma sutil y fusiló al portero de la selección asiática 2-0 y el encuentro, si no sentenciado, bastante encarrilado, porque a Arabia Saudí, a la que no se le puede discutir esfuerzo y afán, le cuesta un mundo hacer un gol. El guión perfecto para Rusia.

Pizzi, que volvía a un Mundial veinte años después (jugó con España en Francia 1998), trató de recomponer la moral de sus hombres y convencerles de que podían volver a entrar al partido.

Los 'halcones verdes del desierto' respondieron con un par de aproximaciones peligrosas, pero su falta de pegada fue absoluta y lo pagó de nuevo.

Golovin volvió a fabricar otro envío al área que aprovechó, con otro testarazo, Artem Dzyuba, que acababa de reemplazar a Smolov, para cerrar el encuentro inaugural de forma plácida y esperanzadora para la hinchada de Rusia, que tuvo la fortuna de vivir dos magníficos tantos en la prolongación de Cheryshev y Golovin.

Para venir de donde venían los rusos el paso, sin ser definitivo, es tremendamente importante e ilusionante. Pizzi, que encontró esta oportunidad tras no poder clasificar a Chile, tiene aún mucho trabajo por delante.