Madrid — Sergio Ramos no acepta ninguna culpa por la falta que lesionó al astro egipcio de Liverpool Mohamed Salah en la final de la Liga de Campeones.

Salah salió de la cancha con lágrimas en el rostro tras lesionarse el hombre izquierdo en un forcejeo con Ramos con la pizarra 0-0 en la primera mitad del partido. El Madrid terminó ganando 3-1, para llevarse su tercer título europeo consecutivo.

Ramos dijo martes: "No queria hablar del tema porque al final se magnifica, pero viendo la jugada bien, el me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado. De hecho se lesiona el otro brazo y dicen que he hecho ahí una llave de judo".

Salah se lesionó al caer sobre el brazo y se temió por un momento que podía perderse la Copa del Mundo, pero parece que se recuperará a tiempo al menos para la última parte de la fase de grupos en Rusia.

El incidente enfureció a los hinchas de Egipto y de Liverpool, que usaron los medios sociales para acusar al capitán madridista de lesionar deliberadamente a Salah.

Ramos dijo que se puso en contacto con Salah tras la final de la Champions para ver cómo estaba.

"He hablado con él por mensaje [Salah] y está bastante bien”, dijo Ramos. “Si se hubiera infiltrado podría incluso haber jugado la segunda parte. Yo en ocasiones lo he hecho, tampoco ha sido para tanto. Parece que cuando lo hace Ramos siempre se destaca un poco más".

Ramos también chocó con el portero de Liverpool Loris Karius en la final, golpeándole la cabeza con el codo derecho en un incidente lejos del balón cuando la pizarra estaba 0-0 a inicios de la segunda mitad. La UEFA no tomó medidas contra Ramos tras el partido.

"Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Ya solo falta que Firmino diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mío".

Un grupo de médicos en Boston concluyó que el arquero del Liverpool sufrió una conmoción cerebral durante la final, lo que pudo haber incidido en su desempeño.

El guardameta permaneció en el partido pese al impacto, y permitió dos tantos con errores increíbles después de aquel incidente.