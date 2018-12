Paris— Un DJ francés se disculpó el lunes por preguntarle a la primera mujer en ganar el Balón de Oro si bailaba “twerking”.

La futbolista noruega Ada Hegerberg negó haberse sentido ofendida por la pregunta que le hizo el DJ francés Martin Solveig durante la ceremonia de premiación. Pero tras las críticas que le llovieron en las redes sociales, Solveig decidió recurrir a Twitter para disculparse.

DJ Martín Solveig asking the best female footballer in the World if she can twerk... pic.twitter.com/uXk9XvbO1K