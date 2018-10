París — Angel Di María salió al auxilio del Paris Saint-Germain al firmar un magistral gol en los descuentos que el miércoles estableció el empate 2-2 de local ante Napoli en la Liga de Campeones.

El extremo argentino definió con un zurdazo combeado que batió al arquero colombiano David Ospina, clavando el balón en el ángulo superior izquierdo. El PSG se salvó así de una segunda derrota en el Grupo C.

