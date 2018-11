Londres— Neymar anotó de penal el único gol en la victoria de Brasil el viernes por 1-0 sobre Uruguay en un partido amistoso en Londres.

El delantero tranquilamente cobró el penal a los 76 minutos con un disparo de poca potencia pegado al poste derecho mientras el portero uruguayo Martín Campaña se lanzaba al lado opuesto. El penal fue decretado luego que el defensor Danilo fue derribado dentro del área por Diego Laxalt.

With this goal, Neymar leads Brazil to a win in their friendly against Uruguay!



Neymar now has 60 goals for Brazil, and is only 2 goals behind Ronaldo (62 goals) & 17 behind Pele (77 goals) ??????



Brazil Top Scorer Loading...??#BrazilUruguay #wavyfooty pic.twitter.com/4uk3ogPlBn