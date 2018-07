San Petersburgo — Paul Pogba hizo una pausa tras el triunfo más relevante de su carrera, para dedicárselo a un equipo juvenil defútbol en Tailandia, cuyos miembros fueron rescatados horas antes de una cueva inundada.

El volante de la selección de Francia recurrió a Twitter poco después del triunfo sobre Bélgica en las semifinales de la Copa del Mundo, para publicar fotos de los menores. En un texto adjunto, comentó que la victoria “va para los héroes del día”.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong ???? #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy