Nizhny Nóvgorod — Debutó en una Copa Mundial a los 37 años, listo para colgar los botines, y anotó el primer gol de su país en la cita máxima del fútbol.

Qué más le puede pedir a la vida el panameño Felipe Baloy.

La goleada 6-1 que sufrió Panamá ante Inglaterra, después de perder 3-0 con Bélgica, y su temprana eliminación son datos anecdóticos para los panameños, que festejaron en grande el tanto de Baloy ante los ingleses. Apenas terminado el partido, los jugadores se reunieron en el centro de la cancha, se arrodillaron y se abrazaron rezando.

Felipe Baloy will forever be a hero in Panama ???? pic.twitter.com/z0gtTMoDAX