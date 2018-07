SOCHI, Rusia — Uruguay despidió a Cristiano Ronaldo de la Copa Mundial al doblegar este sábado 2-1 a Portugal con dos goles de Edinson Cavani y avanzar a los cuartos de final.

Un par de horas después de que Lionel Messi quedase afuera del mundial, Cristiano corrió la misma suerte ante un equipo uruguayo que golpeó dos veces en el momento justo.

#URU WIN!



Two goals from @ECavaniOfficial means that it is @Uruguay that will face #FRA in Friday's quarter-final in Nizhny Novgorod!#URUPOR pic.twitter.com/JA1dcK4ghM